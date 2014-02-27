В результате пожара в квартире в Шатуре есть пострадавшие

Фото: 50.mchs.gov.ru

Ранним утром произошел пожар в квартире в городском поселении Шатура Подмосковья, в котором есть пострадавшие, передает ГУ МЧС России по Московской области.

"В 05:00 поступило сообщение о пожаре в квартире в городском поселении Шатура Московской области на улице Больничный проезд, дом 7. В 6:10 возгорание было полностью потушено. Есть пострадавшие", - отмечается в сообщении ведомства.

Для ликвидации пожара было привлечено 9 единиц техники и 29 человек, в том числе от МЧС России - 4 единицы техники, 15 человек.

