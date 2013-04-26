Пожар в психиатрической клинике - комментарии экспертов

Фото: ИТАР-ТАСС

Пожар в подмосковной психиатрическом диспансере №14 в поселке Раменский Дмитровского района унес жизни 36 пациентов и двух сотрудников клиники. Еще одной медсестре и двум пациентам удалось выбраться из горящей больницы. Огонь вспыхнул в одном из корпусов психиатрической больницы в ночь на 26 апреля. Деревянное здание 1952 года постройки разгорелось быстро, выйти из него можно было только через двери, так как на окнах были установлены решетки. Из-за плохого состояния дороги и неработающей паромной переправы пожарные приехали на место происшествия лишь спустя час после вызова. К этому моменту живых в горящем здании не осталось. Как проходило тушение пожара, из-за чего произошло возгорание и можно ли было избежать трагедии – M24.ru собрал комментарии экспертов и местных жителей.

Как ждали пожарных

По официальным сообщениям, первое обращение о пожаре поступило в МЧС в 2 часа 23 минуты 26 апреля. Житель поселка Раменское Александр Титов вышел на улицу в два часа ночи, в это время крыша отделения больницы уже разгоралась. По его наблюдением, пожарные приехали в течение часа: "дорога очень плохая, и доехать быстро практически невозможно". Вдобавок к плохой дороге не работала переправа через канал, проехав по которой, пожарные сократили бы путь. По словам замначальника территориального управления ГУ МЧС России по Московской области Вадима Беловошина, до места ЧП спасателям пришлось проехать 51 километр.

Фото: ИТАР-ТАСС

За это время Александр вместе с еще одним мужчиной взломали дверь, за которой обнаружили задохнувшихся людей. "Мы сразу побежали ломать двери, потому что запасные двери им никто не открыл, - рассказывает очевидец. - Мы выломали двери и вытащили одного человека, уже задохнувшегося. Там еще по коридору лежали задохнувшиеся люди", которые, видимо, пытались выбраться из здания.

Впрочем, большинство погибших обнаружили в кроватях: когда вспыхнуло пламя, люди спали. А те, кто проснулись, вероятно, не смогли выбраться из здания из-за решеток на окнах или задохнулись угарным газом, так и не поняв до конца, что произошло. Скорее всего, многие из них находились под действием лекарственных препаратов. По словам психотерапевта Александра Васютина, в психиатрической клинике находились "люди, которые без этих лекарств просто обойтись не могут. Тем более это больница "хроников", там это обязательно".

Версии причин возгорания

Телеканал "Москва 24" располагает эксклюзивным видео пожара в больнице

По словам руководителя пресс-службы Следственного комитета по Московской области Ирины Гуменной, следствие рассматривает несколько версий причин возникновения пожара. В качестве наиболее вероятных рассматриваются версии замыкания электрической проводки, неосторожного обращения с огнем и поджога. Главной версией стало неосторожное обращение с огнем. Ее подтверждают, в частности, показания одного из пациентов, которому удалось спастись.

"Он объяснил, что почувствовал едкий запах гари, а также увидел дым, после чего выбежал из своей палаты и увидел возгорание, которое произошло на диване, расположенном в комнате отдыха. На ощупь ему удалось выбраться из помещения больницы, - рассказывает Гуменная. - Вместе с ним из помещения больницы удалось выбраться также медсестре, и она вместе с собой вывела еще одну пациентку. На ее крики о том, чтобы выходили остальные пациенты, никто не отреагировал. Судя по расположению тел на месте происшествия, все потерпевшие в этот момент спали".

По некоторым данным, накануне в больницу поступил новый пациент, совсем недавно страдавший от наркозависимости. Он часто ходил по больнице и курил. По словам уцелевшей медсестры, очагом пожара стала одна из палат корпуса, в которой располагались пациенты, помещенные на карантин, только что прибывшие в данную больницу.

Нарушения противопожарной безопасности

Специалист по системам пожаротушения высказал в эфире радиостанции "Москва FM" мнение о том, что больница не проходила противопожарную обработку. "По сводкам МВД, здание деревянное рубленное. Значит, оно в обязательном порядке должно было периодически проходить противопожарную обработку, как все деревянные конструкции. Скорее всего этого не делали. Потому что дерево в таком случае не горит, а обугливается", - отметил он.

Фото: ИТАР-ТАСС

Директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых сообщил, что заместитель главного врача психиатрической больницы № 14 поселка Раменский в прошлом году привлекался к ответственности из-за нарушений требований пожарной безопасности. "В 2012 году в январе была плановая проверка, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, но все они носили локальный характер. Первое нарушение связано с электросветильниками: они не были оборудованы защитными колпаками. Два нарушения связаны с противопожарным водоемом, который находился сзади корпуса номер шесть, который у нас сгорел. В августе месяце проводилась контрольная проверка, как устранены эти нарушения. Все эти нарушения были устранены, о чем был составлен соответствующий акт. По нашему мнению, здание находилось в удовлетворительном противопожарном состоянии".

Человеческий фактор

Учитывая удовлетворительное состояние здания, глава департамента региональной безопасности Москвы Алексей Майоров предположил, что причиной большого количества жертв стал человеческий фактор: "любой сигнал, любая информация приходит к конкретному человеку, и от его обученности, от его умения быстро и оперативно среагировать на эту информацию многое зависит".



Его точку зрения разделил экс-начальник пожарной охраны особо важных объектов Дмитрий Боровец. "Персонал должен быть очень хорошо обучен мерам пожарной безопасности. Там была, видимо, одна дежурная. Вот эта наша экономия – она до добра никогда не доводит, потому что выводить психиатрических больных и, может быть, тяжелобольных, лежачих – это очень сложный процесс", - сообщил он.



Подобную версию произошедшего озвучил в интервью радиостанции "Москва FM" бывший пожарный. По его словам, психиатрические больницы считаются наиболее сложными объектами для тушения пожара. Медперсонал дежурных смен в клиниках как правило представлен женщинами пенсионного возраста, "первичные средства пожаротушения, которые должны располагаться рядом с эвакуационными путями не выше полутора метров от земли, висят высоко (три метра). Окна закрыты решетками. По-хорошему ключик должен висеть, окна должны открываться".