26 апреля 2013, 06:19

Происшествия

При пожаре в подмосковной больнице погибли 38 человек

От 36 до 38 человек погибли при пожаре в подмосковной психлечебнице

По предварительным данным, в результате пожара в психоневрологической клинике в Московской области погибли 38 человек, в том числе двое медицинских работников, сообщает телеканал "Москва 24".

На месте работают шесть бригад "скорой помощи". Дополнительно выделены еще машины "скорой", психологи и судмедэксперты.

Разбор завалов еще не закончен, все данные пока предварительные. На момент пожара в медучреждении мог находиться 41 человек.

Пожар в больнице поселка Раменский Дмитровского района произошел в ночь на пятницу. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки. Шансов спастись у людей практически не было. Пожар начался, когда они спали.

