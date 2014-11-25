Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября 2014, 11:20

Происшествия

После пожара в столичном НИИ разлилась ртуть

Фото: m24.ru

При пожаре в НИИ вакуумной техники на юге столицы разбились сосуды с ртутью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Прибывшие на место спасатели установили превышение паров ядовитого металла в воздухе в одном из помещений.

Как передает "Интерфакс", в результате предельно допустимая концентрация ртути в воздухе превысила норму в 40 раз. В настоящее время сотрудники экстренных служб устраняют последствия ЧП.

Сейчас спасатели перекрыли доступ к зданию, а также закрыли все помещения НИИ. По окончании работ по очистке строения от ртути будет произведен контрольный замер. Как утверждают в пресс-службе МЧС, угрозы жизни и здоровью людей нет.

Отметим, в понедельник загорелось здание НИИ вакуумной техники в Нагорном проезде. Загорелась антресольная часть здания на площади 50 квадратных метров. В 19.07 пожар был полностью потушен. При этом сведений о пострадавших не поступало.

Ссылки по теме


Ранее M24.ru сообщало, что Россия откажется от использования ртути к 2020 году. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о намерении присоединиться к международной конвенции.

Эта конвенция, получившая название Минаматской (по наименованию города в Японии, где впервые описали симптомы отравления ртутью), регламентирует поэтапный отказ от опасного вещества.

В частности, с производства снимут медицинские термометры, приборы для измерения давления и люминесцентные лампы, которые содержат ртуть. Все они будут заменены аналогами, не содержащими вредных веществ.

пожары ртуть чп разлив ртути Нагорный проезд

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика