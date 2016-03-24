В Мытищах сгорел склад стройматериалов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В подмосковных Мытищах горит склад материалов, сообщили m24.ru в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

Информация о пожаре поступила спасателям в 12:53. Возгорание произошло в производственном здании на улице Силикатная.

Согласно данным открытых источников, по этому адресу находится один из складов ЗАО "Бетон".

В 13:50 спасателям удалось локализовать возгорание. В 14:20 пожарные ликвидировали открытое горение. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших нет.