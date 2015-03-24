В Центре акушерства и гинекологии произошло задымление

Фото: M24.ru/Александр Авилов

В пристройке около столичного ФГБУ "Научный центр акушерства и гинекологии" возникло задымление, сообщили M24.ru в пресс-службе московского главка МЧС.

Инцидент произошел около дома №4 по улице Академика Опарина. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из двухэтажной пристройки, где нет пациентов, идет дым.

По словам представителя пресс-службы, очаг возгорания пока не найден. Данных о пострадавших нет.

Добавим, что в конце января из-за пожара в больнице эвакуировали почти 300 человек. Среди эвакуированных – врачи и пациенты, возгорание произошло в шестиэтажном хирургическом корпусе.