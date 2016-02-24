В центре столицы сгорел автомобиль

Фото: ТАСС

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в центре города, пострадавших нет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

Сигнал о возгорании автомобиля поступил по адресу: улица Садовая-Спасская, дом 28. К прибытию на место вызова пожарных иномарка была полностью охвачена огнем. В считанные минуты огонь был локализован и вскоре полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

На месте ЧП работают экстренные службы, выясняются причины случившегося. Источник в экстренных службах города уточнил агентству, что возгорание произошло в автомобиле марки BMW.