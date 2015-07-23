Пожар на складах в Подмосковье охватил 8 тысяч квадратных метров

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В подмосковной деревне Хметьево загорелись складские постройки. Огонь горит на площади 8 тысяч квадратных метров, пожару присвоен повышенный номер сложности, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в 16.00. На территории деревни горят два ангара. Данных о пострадавших в результате пожара пока нет. В тушении огня принимают участие 10 человек и 3 единицы техники.

Напомним, в Отрадном в ночь на 16 июля сгорело складское помещение на территории автотранспортного предприятия. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправной электропроводки.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 48 спасателей и 14 единиц техники.