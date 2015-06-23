Полицейские спасли пенсионерку из горящей квартиры

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Сотрудники столичной полиции спасли из горящей квартиры пенсионерку, сообщает пресс-служба УВД по САО.

Инцидент произошел днем 22 июня на улице 800-летия Москвы. Полицейские заметили, что с балкона шестого этажа жилого дома идет дым, вызвали пожарных, поднялись на этаж, выбили дверь квартиры и вынесли из квартиры пенсионерку.

В полиции отметили, что женщина имеет инвалидность и не смогла бы выбраться, а благодаря помощи сотрудников полиции она не пострадала.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, которое возникло на балконе; площадь составила 15 квадратных метров, огонь перекинулся на комнату и кухню.

Общественный совет при УВД по Северному округу будет ходатайствовать о поощрении сотрудников.