При пожаре в общежитии на юго-западе города пострадали более 40 человек

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Более 40 человек пострадали при пожаре в общежитии на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС источники в медицинских кругах.

После пожара за помощью к врачам обратились 43 человека, 35 из них госпитализированы. Еще восьми пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Ранее M24.ru сообщало, что в общежитии медицинского университета имени Пирогова (РНИМУ), расположенном на юго-западе столицы, произошел пожар.

Сообщение о возгорании по адресу улица Академика Волгина, дом 39, корпус 1 поступило в 22:21. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.