Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на складе на востоке столицы увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, не выходят на связь восемь человек, сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе МЧС m24.ru не подтвердили информацию о гибели пожарных, сообщив только, что связь с ними потеряна.

Огонь вспыхнул на территории завода на Амурской улице. По предварительным данным, там хранились пластиковые цветы, а противопожарные стены внутри здания отсутствуют.

Пожар возник в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". На место происшествия выехал начальник главного управления МЧС генерал-майор Илья Денисов.

На данный момент пожару присвоена четвертая категория сложности. Как сообщает РИА Новости, площадь обрушения кровли горящего склада составляет примерно 1500 квадратных метров.

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Тушение пожара затруднено из-за большой задымленности и сложной планировки здания.