Пятеро пожарных погибли при тушении склада на востоке Москвы

Пятеро пожарных погибли при тушении возгорания на складе на востоке Москвы, сообщает ТАСС.

На данный момент пожару присвоена четвертая категория сложности. Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров.

В пресс-службе МЧС m24.ru не подтвердили информацию о гибели пожарников, сообщил только, что связь с ними потеряна.

Огонь вспыхнул на территории завода на Амурской улице. По предварительным данным, там хранились пластиковые цветы, а противопожарные стены внутри здания отсутствуют.

Пожар возник в одноэтажном кирпичном здании склада ЗАО "Виктория". На место происшествия выехал начальник главного управления МЧС генерал-майор Илья Денисов

Как сообщили телеканалу "Москва 24" в столичном управлении МЧС, специалисты мобильной лаборатории взяли пробы воздуха в районе пожара на расстоянии 50 метров от горящего здания. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не обнаружено.