Движение поездов на участке Тула-Москва восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение по железной дороге Тула - Москва, где произошел загорелся товарный поезд, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба РЖД.

Напомним, что пожар возник в поезде на участке Ревякино - Ясногорск в около 13.30 по направлению из Москвы. В 15.57 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших нет.

"В 16:01 для движения поездов открыли один путь, на котором было организовано реверсивное движение, позволяющее пропускать составы в оба направления. В пути были задержаны два пригородных поезда", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов осуществляется по двум путям.