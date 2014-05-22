Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая 2014, 17:57

Ж/Д и вокзалы

Движение поездов на участке Тула-Москва восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение по железной дороге Тула - Москва, где произошел загорелся товарный поезд, полностью восстановлено, сообщает пресс-служба РЖД.

Напомним, что пожар возник в поезде на участке Ревякино - Ясногорск в около 13.30 по направлению из Москвы. В 15.57 возгорание было ликвидировано. Сведений о пострадавших нет.

"В 16:01 для движения поездов открыли один путь, на котором было организовано реверсивное движение, позволяющее пропускать составы в оба направления. В пути были задержаны два пригородных поезда", - говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов осуществляется по двум путям.

Сайты по теме


пожары движение поезда ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика