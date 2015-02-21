При пожаре в Клинском районе Подмосковья погибли три человека

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В результате пожара в Клинском районе Подмосковья погибли три человека.

Пожар произошел в квартире на втором этаже трехэтажного панельного дома в деревне Елгозино, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

После локализации огня специалисты осмотрели квартиру. В ней были обнаружены тела 54-летнего хозяина жилища и его 51-летней супруги, а также тело 55 летней-местной жительницы.

Причиной их смерти стало отравление угарным газом. По предварительным данным, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.