20 октября 2014, 15:56

Происшествия

Пожару в бизнес-центре "Нагатинский" присвоен второй номер сложности

Пожару в бизнес-центре на юге Москвы присвоен второй уровень сложности

МЧС присвоило пожару в бизнес-центре "Нагатинский" второй уровень сложности, передает пресс-служба столичного управления ведомства.

В тушении принимают участие 32 единицы техники и более 120 человек. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров, сведений о пострадавших пока нет.

Отметим, что при втором номере (ранге) пожара на месте работают шесть отделений МЧС или больше, а при большой площади горения запрашиваются дополнительно еще два отделения из соседних районов.

Ранее M24.ru сообщало о том, что на юге столицы горит бизнес-центр "Нагатинский". Пожар возник на втором этаже здания, из помещений эвакуировали сотрудников.

По предварительным данным, источник задымления находится в подвале здания.

пожары спасатели бизнес-центры чп

