Из горящего бизнес-центра на юге Москвы эвакуируют сотрудников

Из горящего бизнес-центра "Нагатинский" эвакуируют сотрудников

На юге столицы горит здание бизнес-центра "Нагатинский". Пожар возник на втором этаже здания, проводится эвакуация сотрудников.

"В громкоговоритель объявляют про эвакуацию. У нас девочка снизу увидела дым, минут через десять мы спустились, и только потом была объявлена эвакуация по всему зданию. Датчики, кстати, не сработали в помещениях, только лифты встали", - сообщил M24.ru читатель Алексей.

Фото: читатель M24.ru Алексей

По словам сотрудника бизнес-центра, задымление возникло на втором этаже.

В пресс-службе МЧС информацию о возгорании подтвердили. "В бизнес-центре наблюдается сильное задымление, информация о пожаре сейчас уточняется. По предварительным данным, источник задымления находится в подвале здания, но пока пожарные его не обнаружили", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он также подчеркнул, что дополнительные силы и средства МЧС к тушению пожара не привлекались.