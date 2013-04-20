Жертвами пожара на Широкой улице стали три человека

В результате пожара в доме на Широкой улице погибли три человека

Жертвами пожара в многоэтажке на Широкой улице стали три человека. Пострадали четыре человека, они госпитализированы, информирует пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Всего было спасено 22 человека из близлежащих квартир.

Полиция обнаружила в квартире, где произошел взрыв, газовый баллон и туристическую плитку. По словам сотрудника МЧС, дом не был газифицирован.

"В ходе осмотра установлено, что максимальные разрушения бетонных конструкций имеются в помещении одной из комнат, на балконе которой обнаружены и изъяты: газовый баллон емкостью 20-25 литров, имеющий деформацию в верхней части в виде разрыва и газовая плитка с двумя отсутствующими конфорками", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Москве.

По предварительным данным, причиной пожара послужил взрыв бытового газа в помещении одной из квартир.

Сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Широкая, д. 25/24 поступил на пульт оперативного дежурного службы "01" 19 апреля в 21 час 43 минуты. Пожару был присвоен второй номер сложности.

В двух квартирах, расположенных на 6-м этаже, происходило горение личных вещей и мебели, площадь пожара составила 150 кв. метров.

Во время пожара раздался сильный взрыв, предположительно, газа. Взрыв был такой силы, что люди в соседних зданиях ощутили вибрацию стен и стекол.

В 23 часа 06 минут пожар локализован.

По факту гибели трех человек в результате взрыва и пожара в квартире возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".