Квартиры в доме города Лосино-Петровский не ремонтируют после пожара

Квартиры в многоэтажке Лосино-Петровского не ремонтируют после пожара

Две квартиры в одной из многоэтажек города Лосино-Петровский непригодны для жилья. В начале месяца здесь случился пожар. И до сих пор люди ютятся в обуглившихся помещениях.

5 октября в доме загорелась проводка. По вентиляционным шахтам пламя поднялось с 3 этажа на 12-й, где и находятся пострадавшие квартиры.

Жильцы отмечают, что давно просят управляющую компанию привести дом в порядок: отремонтировать подъезды, починить пожарный гидрант. Но результата до сих пор нет.

По словам заместителя главы города Лосино-Петровский Станислава Бондарука, пострадавшим от пожара уже перечислили деньги. По 50 тысяч на квартиру. Планируют и дальше поддерживать материально. При этом в администрации подчеркнули, что управляющая компания, которая на сегодняшний день является монополистом, бездействует с 2008 года.

По словам представителей управляющей компании, администрация города сама отказалась от помощи. Серьезных работ не проводят, так как ждут результатов экспертизы. В УК предполагают, что пожар стал результатом поджога.

"Такие пожары были в других домах. У нас была попытка рейдерского захвата", - сообщил технический директор управляющей компании Максим Гроссу.