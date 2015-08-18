На месте пожара на Нижней Красносельской улице обнаружили тела двух человек

"Утро": В отселенном здании в центре Москвы произошел пожар

При разборе завалов после пожара на востоке Москвы обнаружили тела двух человек, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

Напомним, пожар произошел на трех этажах в 4-х этажном кирпичном здании по Нижней Красносельской улице.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 500 квадратных метров. На работах по тушению пожара было задействовано более 10 пожарно-спасательных расчетов.

Как ранее сообщили в правоохранительных органах столицы, данное строение, которое относится к памятнику архитектуры постройки 19-го века, находится в заброшенном состоянии и уже неоднократно горело.