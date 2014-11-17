Почти все дома в Пресненском районе подключили к газоснабжению после аварии

Фото: ТАСС/Александр Романченко

По данным на 18:00 17 ноября 26 домов из 28 в Пресненском районе полностью подключены к системе газоснабжения, сообщил М24.ru заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В домах проведена полная газовая инвентаризация. Восстановительные работы в жилом секторе Пресненского района идут полным ходом", - сказал Петр Бирюков.

В префектуре ЦАО сообщили, что предварительный размер ущерба при пожарах в Пресненском районе составляет 13 миллионов рублей. Там добавили, что за счет городского бюджета будет отремонтировано 14 квартир, а не 11, как говорилось ранее.

Напомним, 16 ноября в Пресненском районе из-за скачка давления газа произошли пожары в 18 квартирах. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Отметим, что по факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что причиной скачка давления газа и возгорания в квартирах в Пресненском районе столицы могла быть неисправность редуктора сброса газа. В то же время в "Мосгазе" отметили, что причиной скачка давления газа и возгорания в квартирах в Пресненском районе столицы могли стать повреждения в ходе ремонтных работ.