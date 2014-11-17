Причиной ЧП в центре Москвы могли стать ремонтные работы

Фото: M24.ru

Причиной скачка давления газа и возгорания в квартирах в Пресненском районе столицы могли стать повреждения в ходе ремонтных работ. Недалеко от поврежденных домов проходил ремонт коммуникаций, сообщил Агентству "Москва" источник в ОАО "Мосгаз".

"Один из рабочих мог задеть что-то. Как следствие - произошел вброс газа, подаваемого в квартиры, в газ более низкого давления", - добавил собеседник агентства. По его словам, пожары произошли в тех квартирах, где установлены старые газовые плиты.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что причиной скачка давления газа и возгорания в квартирах в Пресненском районе столицы могла быть неисправность редуктора сброса газа.

При этом Бирюков подчеркнул, что создана специальная комиссия, которая будет работать в течение 10 дней и установит причину ЧП. В состав комиссии вошли представители Ростехнадзора, Мосгаза, департамента топливно-энергетического хозяйства, проектировщики и независимые эксперты.

Напомним, 16 ноября в Пресненском районе из-за скачка давления газа произошли пожары в 18 квартирах. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Отметим, что по факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.