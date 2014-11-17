Пожары в центре Москвы: предварительные причины и сумма ущерба

Фото: ТАСС/Дмитрий Алешковский

Вечером 16 ноября в Пресненском районе Москвы из-за скачка давления газа на подстанции произошли пожары в 18 квартирах, расположенных в разных домах.

Возгорания были зафиксированы в домах на Шелепихинской набережной, Шелепихинском проезде и Шелепихинском шоссе, а также в Прибрежном и Причальном проездах. Как рассказали очевидцы, пожарам предшествовали громкие хлопки.

В большинстве квартир пламя было потушено спасателями за несколько минут. Где-то ликвидировать возгорание удалось самим жителям.

Всего пожарные эвакуировали 600 человек и спасли 12, шестеро жителей попали в больницы, причем один – в тяжелом состоянии. Вечером того же дня ЧП заинтересовался Следственный комитет – там начали проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Из-за ЧП были изменены маршруты автобусов №№4 и 155 – они объезжали Причальный проезд и Шелепихинскую набережную. Ограничения в движении были связаны с работой пожарно-спасательных бригад. Восстановить работу общественного транспорта удалось только утром следующего дня.

Для жителей, проживавших в 18 пострадавших квартирах, на безвозмездной основе была предоставлена гостиница. По предварительным данным, сумма ущерба оценивается в несколько миллионов рублей. Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков отметил, что ремонт квартир оплатит "Мосгаз".

Днем 17 ноября без газа находится 31 дом. Штатное газоснабжение будет включено, когда завершится проверка всего газового контура квартала.

Пресс-секретарь префектуры Центрального округа Москвы Павел Большунов рассказал M24.ru, что квартиры пострадавших при пожарах в Пресненском районе восстановят в течение месяца.

В квартирах заменят окна и проведут восстановительные работы, по желанию собственников восстановят отделку помещений, при этом цвет новых обоев, если их будут клеить, согласуют с собственниками.