Пожар на выставке-ярмарке "Вернисаж в Измайлово" потушен

В ночь на 17 октября снова горело здание ярмарки "Вернисаж в Измайлово". Возгорание произошло в час ночи, а к трем ночи пожар был локализован и потушен. Погибших и пострадавших нет. Причину пожара выясняют сотрудники МЧС

Пожар, охвативший в ночь на среду художественную ярмарку народных ремесел "Вернисаж в Измайлово", потушен. Об этом РИА Новости сообщил представитель ГУМЧС по Москве. Он уточнил, что пожар ликвидирован в 03.00, никто в результате ЧП не пострадал. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Сигнал о возгорании поступил в среду в 01.16. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь полыхал на площади 500 квадратных метров. Очаг пожара находился в складских помещениях. Тушение комплекса было осложнено тем, что здания выполнены из легко сгораемых материалов. В столичном ГУМЧС отметили, что первыми к борьбе с огнем приступили члены добровольной пожарной охраны комплекса "Вернисаж".

В среду на художественном рынке "Вернисаж в Измайлово" должна была начаться еженедельная оптовая ярмарка, на которую съезжаются мастера из разных регионов России. "Сегодня ночью многие из них как раз были уже здесь", - рассказала владелица одного из павильонов. Она уточнила, что мастера привозят изделия из бересты, стекла, хохлому, гжель и т. п. Основными покупателями на оптовой ярмарке являются владельцы торговых точек с сувенирной продукцией для туристов.

Последствия пожара. Фото: читатель М24.RU

Напомним, в марте 2005 года на территории комплекса "Вернисаж" также произошел крупный пожар. Площадь возгорания тогда превысила 10 тысяч квадратных метров. Пожару была присвоена пятая категория сложности. В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших.