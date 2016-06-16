При пожаре в квартире на востоке столицы погиб человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В четырехкомнатной квартире на востоке Москвы произошел пожар. В результате возгорания погиб один человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на втором этаже дома 19 по Щелковскому шоссе. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

Пожарные группы потушили возгорание и спасли семь человек из соседних квартир.

Накануне пожар произошел в жилом доме на юго-востоке Москвы.

Возгорание произошло в доме по адресу: улица Перерва, 56. Спасателям удалось спасти шестерых человек, двое из которых дети. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.