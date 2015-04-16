На Загородном шоссе горит двухэтажное здание

На Загородном шоссе частично обрушилось горящее здание

На загородном шоссе в районе станции метро "Тульская" горит двухэтажное здание, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Пожар вспыхнул около 7 часов утра. По данным спасателей, площадь пожара составляет 130 квадратных метров. По данным Агентства "Москва", в здании находится склад лакокрасочных изделий.

У здания обрушилась кровля, в настоящий момент горят лакокрасочные материалы, оборудование и деревянная отделка здания. Внутри здания находятся газовые баллоны.

Пожар тушат около 20 единиц техники и 50 спасателей. Сведений о пострадавших пока нет.