Пожар в Новодевичьем: хронология, факты и версии

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Вечером 15 марта загорелась колокольня Новодевичьего монастыря, на борьбу с пожаром были направлены 113 человек и 29 единиц техники. Потушить пламя удалось в половине второго 16 марта, пострадавших в результате ЧП нет. M24.ru приводит хронологию событий и основные версии случившегося.

Хронология пожара

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного "01" в 22.41 15 марта. В Новодевичьем монастыре загорелись леса ремонтируемой колокольни. Первые подразделения прибыли на место в 22.45.

По состоянию на полночь 16 марта в борьбе с огнем принимали участие 113 человек и 29 единиц техники, проезды около монастыря были перекрыты. Локализовать пламя удалось в 0.22, а ликвидировать – в 1.23. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

На колокольне Новодевичьего монастыря произошел пожар

Предварительные версии

По данным МЧС, основная версия случившегося - нарушение правил пожарной безопасности. Также среди возможных причин называли замыкание электропроводки тепловых пушек и неосторожное обращение с огнем.

"По всей вероятности, было какое-то неосторожное обращение с огнем. Загорелись строительные леса, и пламя распространилось вдоль примерно половины всего фасада", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

При этом представитель подрядной организации ООО "Стройкомплект", руководящей проектом реставрации монастыря, заявил, что работы на колокольне завершились около 11 часов утра 15 марта, после чего электропроводка была полностью отключена.

В пресс-службе министерства культуры РФ подчеркнули, что реставрационные работы производились без использования пожароопасных материалов, а тепловые пушки были выключены еще неделю назад.

Последствия

На колокольне Новодевичьего монастыря проводились реставрационные работы по заказу Минкульта РФ, внутри здания не было никаких ценностей.

Позже замминистра культуры Григорий Пирумов заявил журналистам, что колокольня серьезно не пострадала. "Серьезного ущерба при пожаре нет, горели только строительные леса и огонь в колокольню не ушел. В любом случае, объект застрахован и все будет восстановлено", – сказал он.

Также Пирумов отметил, что после пожара заменят купол и колокола монастыря. "Реставраторы еще не были на лесах в силу аварийности и опасности, но по визуальному осмотру ущерб невелик и полной замены требует только купол, который из-за высокой температуры деформировался", - сказал он.

Чиновник добавил, что в Москве могут проверить пожарную безопасность всех памятников культурного наследия федерального значения, которые находятся на реставрации.