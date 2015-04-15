МЧС увеличило противопожарные патрули для борьбы с возгораниями травы

Фото: M24.ru

Столичное МЧС пустило дополнительные средства на борьбу с возгораниями травы. Группировка сил противопожарной службы была увеличена в четыре раза, сообщает ТАСС.

Возгорания в течение последней недели фиксировались в районе парка Лосиный остров, а также в Новой Москве. Все они были потушены в кратчайшие сроки.

МЧС контролирует происходящее с помощью беспилотников, а возле лесных массивов устроили специальные "заградительные полосы", которые помешают распространению огня, если пожар все-таки возникнет.

Напомним, 13 апреля в Новой Москве во время пожара в хозяйственной пристройке огонь по сухой траве перекинулся на жилой дом. Инцидент произошел в деревне Мешково. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Из-за неконтролируемого пала сухой травы сгорели 118 жилых домов в Хакасии. Ситуацию усугубили сухая погода и порывистый ветер силой до 30 метров в секунду. От пожаров пострадало более 70 человек, около 20 – погибли.

В спасательных работах были задействованы 8 самолетов и вертолетов. В республике был введен режим чрезвычайной ситуации.

В конце марта сухая трава загорелась на северо-востоке столицы у МКАД. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на большую площадь. Дым отнесло в сторону трассы, что значительно снизило видимость на кольцевой.