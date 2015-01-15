Трое пострадавших при пожаре в Новой Москве находятся в реанимации Склифа

Трое пострадавших при пожаре в Новой Москве находятся в реанимации

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского госпитализировали четверо мужчин, пострадавших при пожаре на мясокомбинате в деревне Руднево в Новой Москве. Трое из них находятся в реанимации с ожогами различной степени тяжести, сообщает Агентство "Москва".

Операции им пока не требуются, мужчин пытаются вывести из шокового состояния. Все трое находятся в сознании.

Состояние четвертого пострадавшего оценивается как тяжелое, отметил директор НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Анзор Хубутия.

Добавим, что возраст госпитализированных – от 40 до 45 лет.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщали, что семерых пострадавших в результате пожара на мясокомбинате госпитализировали в ожоговые отделения НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского и ГКБ №36. Информация о тяжести их состояния уточняется.

Напомним, в 10 часов утра 15 января на складе производителя "Снежана", который является официальным поставщиком Кремля, вспыхнул пожар.

Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, в ходе тушения пожара здание частично обрушилось на площади в тысячу "квадратов". ЧП был присвоен второй ранг сложности.

На месте ЧП работали вертолеты и 22 пожарно-спасательных подразделения численностью 77 человек.

В результате инцидента пострадали около 10 человек.

Причиной пожара на мясокомбинате стал взрыв баллона с газом, сообщает столичное управление Следственного комитета.

По факту ЧП проводится доследственная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте случившегося работают следователи.