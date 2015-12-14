Форма поиска по сайту

14 декабря 2015, 08:28

Происшествия

Два человека пострадали и одного спасли при пожаре в ВАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Из пожара в квартире на востоке столицы спасли одного человека, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 6:22, пламя вспыхнуло в доме №23 по Челябинской улице. Как оказалось, на 12-м этаже 14-этажного дома возник пожар площадью около 40 квадратных метров.

Из горящей квартиры спасли одного человека, двое получили травмы. В 7:05 спасатели локализовали возгорание, а в 7:15 пламя был ликвидирован. На месте работали 20 спасателей.

