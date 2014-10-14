Зимой пожары в Москве случаются чаще, чем летом – МЧС

"Интервью": Сергей Лысиков - об осенней противопожарной безопасности

В осенне-зимний период пожары в столице случаются чаще, чем летом, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Москве Сергей Лысиков.

По словам спасателя, осенью и зимой в городе больше людей, чем летом, - москвичи возвращаются из отпусков. Кроме того, к сети подключается много обогревательных приборов, а неправильно установленный калорифер может вызвать пожар.

Лысиков напомнил, что перед использованием электронагревательного прибора необходимо прочитать инструкцию - как его правильно поставить, на каком расстоянии от стены и мебели.

Кроме того, он обратил внимание жителей на то, что с наступлением холодов горожане чаще курят не на улице, а на площадках или в квартирах, что часто становится причиной возгорания.

Также спасатель добавил, что в каждой квартире должен быть огнетушитель и, желательно, автономные средства спасения вроде изолирующего противогаза (его еще называют "самоспасатель"), который может фильтровать воздух в течение 20-40 минут.