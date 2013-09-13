Судмедэксперты из Москвы отправились на место пожара под Новгородом

Бригада судмедэкспертов и психиатров Москвы направлена в Новгородскую область, где в ночь на 13 сентября загорелось одноэтажное задние психоневрологического интерната "Оксочи".

Инцидент произошел в деревне Лука Маловишерского района. В 04.25 утра пожар удалось локализовать. При этом лечебный корпус мужского отделения сгорел полностью. В результате ЧП погибла санитарка, которая выводила из пылающего здания пациентов. Судьба еще 35 человек неизвестна. Их поисками занимаются правоохранители, сообщает телеканал "Москва 24".

На момент пожара в помещении находилось 59 человек, включая медицинских работников. Добавим, что площадь пожара превысила 670 квадратных метров.

По предварительным данным, виновником случившегося стал один из пациентов, который поджег свою кровать и себя.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".

"В рамках уголовного дела будет проверена полнота и законность действий чиновников, в обязанности которых входит обеспечение безопасности пациентов медицинского учреждения. В связи с этим следователями проводятся обыски, изымается документация в психоневрологическом интернате", - сообщили в Следственном комитете РФ.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области.

Напомним, 26 августа в результате пожара в психиатрической больнице поселка Раменский Дмитровского района 38 человек погибли и трое пострадали. Уголовные дела по статье "Халатность" были возбуждены в отношении начальника отряда противопожарной службы по Московской области Алексея Ефимова, главы сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области Николая Елесина и должностных лиц лечебницы.

Как позже выяснилось, из-за решеток на окнах многие пациенты не смогли выбраться из пылающего здания. Сотрудники МЧС не прибыли к месту возгорания вовремя из-за закрытой речной переправы и плохих дорог.