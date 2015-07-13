Форма поиска по сайту

13 июля 2015, 21:46

Происшествия

Пожар в учебном корпусе МГУ потушен

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Возгорание в учебном корпусе МГУ ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 19:54. Уже через шесть минут на место прибыли сотрудники МЧС.

Возгорание произошло в шестиэтажном учебном корпусе. На третьем этаже в электрощите после короткого замыкания загорелся кабель.

"Огонь частично ушел в короба и в один из кабинетов, расположенный на 4-м этаже. Общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров", – отмечается в сообщении.

В целях безопасности из здания были выведены около 20 человек. В результате произошедшего никто не пострадал.

