Пожар в учебном корпусе МГУ потушен

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Возгорание в учебном корпусе МГУ ликвидировано, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 19:54. Уже через шесть минут на место прибыли сотрудники МЧС.

Возгорание произошло в шестиэтажном учебном корпусе. На третьем этаже в электрощите после короткого замыкания загорелся кабель.

"Огонь частично ушел в короба и в один из кабинетов, расположенный на 4-м этаже. Общая площадь пожара составила около 15 квадратных метров", – отмечается в сообщении.

В целях безопасности из здания были выведены около 20 человек. В результате произошедшего никто не пострадал.