Все пожары в Хакасии потушены – МЧС

МЧС ликвидировало все пожары в Хакасии

Все пожары в Хакасии, бушевавшие с 12 апреля, потушены, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на МЧС. В результате ЧП погибли 15 человек и пострадали около 500.

Добавим, что для борьбы с пожарами, возникшими из-за неконтролируемого пала травы, привлекли 40 десантников федеральной авиалесоохраны.

Напомним, 12 апреля из-за сильного ветра (до 30 м/с) в некоторых регионах Сибири резко обострилась пожароопасная обстановка: пламя ,возникшее из-за пала травы, перекидывалось на жома и нежилые строения. Погибли 15 человек, пострадали 480, более 2 тысяч человек лишились жилья.

По данным МЧС, спасателям удалось отстоять от огня 60 тысяч домов с населением более 350 тысяч человек и ликвидировать 53 лесных пожара на площади 1,2 тысячи гектара.

Всего по Сибирскому округу работали 1,2 тысячи специалистов лесной охраны и 259 единиц техники. Основными причинами возгораний называется неосторожное обращение с огнем населения и сельхозпалы.