Под мостом Победы на Ленинградском шоссе горел строительный автокран

Движение по Ленинградскому шоссе осложнил вынужденный ремонт

На Ленинградском шоссе в районе дома №8 под мостом Победы утром во вторник произошло возгорание строительного автокрана. Пострадавших нет.

Из-за пожара и обгоревших проходящих под мостом троллейбусных проводов движение транспорта на Ленинградском шоссе в сторону области перекрывалось, но на данный момент оно уже восстановлено. Хотя за это время уже успела образоваться пробка.

"В 5:17 в районе станции метро "Войковская" произошло возгорание строительного крана, в 05:59 оно было ликвидировано, площадь пожара незначительная", - сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по Москве.

Отмечается, что причина пожара сейчас устанавливается.