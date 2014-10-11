На севере столицы произошел пожар на складе

В субботу, 11 октября, на севере столицы загорелся склад. Огонь в помещении по адресу Ильменский проезд, 4, строение 9 вспыхнул около полудня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 12.14. Уже через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты.
Оказалось, что возгорание произошло в одноэтажной части многоуровневого склада. Площадь охваченного пожаром помещения составила 500 квадратных метров.
На месте происшествия работали 25 единиц техники и 125 спасателей. К тушению огня привлекались также вертолеты.
Фото: Агентство "Москва"
В 15.36 пожар был ликвидирован, никто не пострадал. В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Как информирует телеканал "Москва 24", на складе хранились канцтовары и лакокрасочные материалы.
Напомним, что в ночь на прошлый понедельник, 6 октября, в подмосковной Балашихе загорелся ангар с лакокрасочной продукцией. Пожарных вызвали охранники соседнего склада.
