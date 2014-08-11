Пик квартирных краж приходится на июль и август - Инна Святенко

Инна Святенко - о том, как обезопасить свою квартиру от краж и пожаров

На июль и август приходится наибольшее количество квартирных краж, рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

По ее словам, в группе риска находятся жители квартир, расположенных в непосредственной близости от вокзалов. "Так называемые "гастролеры", приезжая в Москву, не особо углубляются в спальные районы, производят квартирные кражи именно вблизи вокзалов и тут же уезжают", - утверждает Святенко.

Чтобы обезопасить себя, Святенко советует в первую очередь поставить сигнализацию в квартиру. Кроме того, "нужно обратить внимание на наличие замков". Не стоит оставлять ключ под ковриком и сообщать соседям, на какой период вы оставили квартиру без внимания. "К соседу могут прийти наводчики и задавать ему такие вопросы, что он обязательно поделится информацией", - сказала эксперт.

Говоря о пожарной безопасности, Святенко призвала не загромождать приквартирные холлы велосипедами, лыжами, санками и прочими предметами. "Если вы поставили велосипеды, лыжи, санки и банки с вареньем и уехали на дачу, вы должны понимать, каким образом в случае возгорания смогут уйти от огня ваши соседи", - отметила Инна Святенко.

Она также напомнила о необходимости перекрывать воду и газ в случаях длительного отсутствия в квартире.