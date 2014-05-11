Пожар в жилом доме на Комсомольском проспекте ликвидирован

В тушении пожара в центре столицы участвовали 25 единиц техники

Пожар в восьмиэтажном жилом доме №49 на Комсомольском проспекте ликвидирован, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Напомним, что возгорание произошло днем 11 мая на чердаке жилого дома. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Первые спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 13.15.

В ходе проведения разведки и тушения возгорания с верхних этажей были выведены 6 человек. В 14.52 пожар был локализован, в 15.18 - ликвидирован.

Для тушения было привлечено 25 единиц техники и 88 человек.