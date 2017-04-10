Крупный пожар произошел около оборонного завода в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Пожар площадью 500 квадратных метров вспыхнул в нежилом здании в Екатеринбурге, сообщает управление МЧС по Свердловской области.
Здание расположено на улице Белинского около Уральского завода гражданской авиации.
Пожарные локализовали огонь, на месте работают 77 человек и 28 единиц техники.
По словам замначальника МЧС России по области Валерия Казакова, сложность тушения заключается в том, что огонь распространился по многослойному перекрытию кровли. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение возгорания, пожарные разрезают кровлю, вскрывают ее и проливают.
Помимо этого, в районе тушения нет водоисточников. Воду доставляют от пожарных гидрантов в 700 метрах от места ЧП.
Пострадавших нет, причины случившегося устанавливаются.