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10 апреля 2017, 20:40

ЧП

Крупный пожар произошел около оборонного завода в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Пожар площадью 500 квадратных метров вспыхнул в нежилом здании в Екатеринбурге, сообщает управление МЧС по Свердловской области.

Здание расположено на улице Белинского около Уральского завода гражданской авиации.

Пожарные локализовали огонь, на месте работают 77 человек и 28 единиц техники.

По словам замначальника МЧС России по области Валерия Казакова, сложность тушения заключается в том, что огонь распространился по многослойному перекрытию кровли. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение возгорания, пожарные разрезают кровлю, вскрывают ее и проливают.

Помимо этого, в районе тушения нет водоисточников. Воду доставляют от пожарных гидрантов в 700 метрах от места ЧП.

Пострадавших нет, причины случившегося устанавливаются.

пожары чп Свердловская область

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