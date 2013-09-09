На проспекте Вернадского из горящей квартиры эвакуировали 4 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

На западе Москвы по адресу проспект Вернадского, дом 93 загорелась квартира в 17-этажном панельном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 9 сентября в 6:19. Прибывшие пожарные установили, что по указанному адресу произошло возгорание личных вещей, хранящихся на балконе, в одной из квартир многоэтажки.

Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Из горящей квартиры было эвакуировано 4 человека.

В настоящий момент пожар удалось ликвидировать. В результате происшествия никто не пострадал.