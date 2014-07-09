В строящемся здании "Москва-Сити" произошел пожар

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В строящемся здании "Москва-Сити" загорелся кабель длиной около шести погонных метров, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло на "минус первом" этаже здания. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Стоит отметить, что это не первый случай пожара на территории делового центра "Москва-Сити".

1 июня в строящемся здании на третьем этаже горели строительные материалы на площади 15 квадратных метров. 12 января этого года в "Москва-Сити" горел мусор на площади 25 квадратных метров, а 16 января площадь возгорания мусора составила три квадратных метра.