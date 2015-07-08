На территории ЗИЛ горит бизнес-центр

На территории завода ЗИЛ возник пожар

На юге Москвы загорелся бизнес-центр, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожар вспыхнул около 13.00 в доме № 18 по проспекту Андропова. По словам очевидца случившегося Алексея, из-за пожара в окрестностях чувствуется сильный резкий запах.

Другой очевидец – Екатерина – сообщила m24.ru, что в небо поднимается плотный столб дыма, причем неприятного запаха в их районе не наблюдается.

О пострадавших не сообщается. К месту происшествия стянуты силы МЧС.

Последний раз пожар на территории ЗИЛ был в феврале 2015 года. Там горел мусор, площадь возгорания составила 20 квадратных метров.