08 февраля 2014, 12:31

Происшествия

На электроподстанции на Очаковском шоссе произошел пожар

На Очаковском шоссе загорелась электроподстанция

На Очаковском шоссе загорелась электроподстанция. Пожар ликвидирован. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В ходе проведенной разведки было установлено, что в помещении трансформаторной будки на первом этаже происходило возгорание на площади около 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали четыре автоцистерны, один воздушно-пенный автомобиль и один автомобиль порошкового тушения. В 11 часов 21 минуту пожар был локализован, а в 11 часов 24 минуты - ликвидирован. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил телеканалу "Москва 24" дежурный офицер пресс-службы ГУ МЧС России по Москве Рифат Шакиров.

В Московской объединенной электросетевой компании сообщили, что из-за пожара перебоев с электричеством не было. Дома были подключены к резервному питанию.

Причины пожара выясняют.

