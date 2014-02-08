На электроподстанции на Очаковском шоссе произошел пожар

На Очаковском шоссе загорелась электроподстанция

На Очаковском шоссе загорелась электроподстанция. Пожар ликвидирован. По предварительной информации, пострадавших нет.

"В ходе проведенной разведки было установлено, что в помещении трансформаторной будки на первом этаже происходило возгорание на площади около 20 квадратных метров. В тушении пожара участвовали четыре автоцистерны, один воздушно-пенный автомобиль и один автомобиль порошкового тушения. В 11 часов 21 минуту пожар был локализован, а в 11 часов 24 минуты - ликвидирован. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил телеканалу "Москва 24" дежурный офицер пресс-службы ГУ МЧС России по Москве Рифат Шакиров.

В Московской объединенной электросетевой компании сообщили, что из-за пожара перебоев с электричеством не было. Дома были подключены к резервному питанию.

Причины пожара выясняют.