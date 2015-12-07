Склад с продукцией сгорел на западе столицы

На западе столицы произошел крупный пожар. Загорелось здание склада, в котором хранилась готовая продукция, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Сигнал о пожаре по адресу: Мичуринский проспект, дом 39, поступил в дежурную часть МЧС в 20:50. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что горит одноэтажный ангар.
Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Частично обрушилась крыша здания.
В 22:10 пожар был локализован. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, в понедельник сотрудники МЧС спасли трех человек из горящей квартиры на Щелковском шоссе.
Возгорание произошло в доме № 82. Как оказалось, там на пятом этаже горели личные вещи, площадь пожара составила пять квадратных метров.
Хозяин квартиры успел покинуть помещение до прибытия пожарных, спасатели эвакуировали трех человек с верхних этажей.
