В Талдомском районе Подмосковья загорелась школа

Пожар в подмосковной школе локализован, никто не пострадал

В деревне Квашенки Талдомского района Московской области произошло возгорание кровли двухэтажной средней школы. В момент пожара в здании находился вахтер. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену в 17.55. Прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили, что горит кровля двухэтажного здания школы. Площадь возгорания составила 460 квадратных метров.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На момент возникновения пожара в здании находился один дежурный вахтер, который покинул школу самостоятельно, сообщили в МЧС России.

Пожару присвоен второй номер сложности. В 18.50 огонь был потушен.

К ликвидации пожара от МЧС России привлечено 28 человек и 7 единиц техники.