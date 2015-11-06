На станции Благовещенское в Подмосковье горел тепловоз

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На станции Благовещенское в Московской области горел тепловоз грузового состава, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 8.20. Как оказалось, происходит горение в головной секции тепловоза. В 8.40 пламя было локализовано, а в 9.27 - ликвидировано.

Задержки в движении поездов дальнего следования и электричек нет, сведений о пострадавших также не поступало.

Как уточнили в МЖД, машинист поезда сообщил диспетчеру о том, что произошло задымление одной секции локомотива с последующим возгоранием. На место был отправлен пожарный поезд и вызваны расчеты. До их прибытия локомотивная бригада пыталась самостоятельно устранить возгорание, ей пришли на помощь еще две бригады попутных поездов.

По данным Московской железной дороги, ситуация повлияла на график движения только одной электрички сообщением Москва – Шаховская. Она проследовала по укороченному маршруту до

Волоколамска.