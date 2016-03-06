СК проводит проверку по факту обнаружения погибших при пожарах в ЮВАО

Фото: m24.ru/Александр Авилов

По факту обнаружения тел после пожаров на юго-востоке Москвы проводятся доследственные проверки, сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК РФ по Москве.

В частности утром 6 марта после тушения пожара в гаражном боксе, расположенном вблизи Ставропольской улицы, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Предварительной причиной смерти явилось неосторожное обращение с огнем, также установлено, что потерпевшие незадолго до трагедии распивали спиртные напитки.

При схожих обстоятельствах, после тушения пожара в квартире одного из жилых домов на улицы Шоссейная, обнаружено тело 58-летней женщины. По предварительным данным, женщина курила в постели.

В настоящее время следователи выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.