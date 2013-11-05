Здание "Школы современной пьесы" восстановят не ранее 2015 года

Здание театра на Неглинной восстановят не раньше 2015 года

Сильно пострадавшее от пожара в воскресенье, 3 ноября, здание московского театра "Школа современной пьесы" удастся восстановить не ранее 2015 года. Труппа пока будет играть спектакли на других площадках, сообщил глава столичного департамента культуры Сергей Капков. Подлежащее ремонту здание на Неглинной улице скоро законсервируют: отключат от коммуникаций и накроют куполом.

Пока в театре продолжается разбор завалов: сотрудники стараются вынести оттуда все, что уцелело во время пожара - музыкальное и световое оборудование, документы, мебель. Размер ущерба пока не подсчитан, но на восстановление исторического особняка уйдет не менее нескольких лет.

"Мы будем искать отдельное здание и для административных служб театра, и для того, чтобы продолжались спектакли. Большинство московских площадок готовы предоставить театру свои сцены. Но мы надеемся найти для "Школы современной пьесы" индивидуальную площадку, где театр сможет постоянно представлять свой репертуар", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" Сергей Капков.

Официальная причина случившегося на Неглинной пожара пока не названа, но основной версией является неисправность проводки. Каждый год проверяющие требовали установить в театре автоматическую систему пожаротушения, но из-за деревянных перекрытий сделать это было невозможно.

Костюмы, как и декорации, во время пожара уцелели, поэтому гастроли театра не будут отменены. "Мы собираемся уехать на несколько дней на гастроли в Новосибирск. Мы собираемся жить и работать. Слухи о нашей смерти преждевременны", - сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

Напомним, что 3 ноября около полудня в здании театра вспыхнул пожар. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По словам пожарных, тушить старинное здание было особенно сложно из-за деревянных перегородок. В ходе пожара в здании театра "Школа современной пьесы" на Неглинной обрушилась кровля. В этот день в театре должно было пройти три спектакля. Первый из них – детская музыкальная постановка "Вредные советы". Зрителей успели вовремя вывести из горящего здания. Всего было эвакуировано 300 человек, никто не пострадал. Ближайшие московские спектакли театра отменены, зрителям будут возвращены деньги за билеты.