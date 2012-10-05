После пожара в Егорьевске 9 полицейских привлечены к ответственности

Фото: ИТАР-ТАСС

После пожара на нелегальной фабрике в подмосковном Егорьевске, к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 9 сотрудников полиции.

Как рассказал начальник Главного управления охраны общественного порядка МВД России Виктор Ким, проверка прокуратуры показала, что имели недостатки по контролю за миграцией.

Всего в швейном цехе были обнаружены 60 гастарбайтеров из Вьетнама. Помещения использовались на основании просроченного договора аренды, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, пожар в здании нелегальной швейной фабрики произошел 11 сентября. В результате погибло 14 граждан Вьетнама.

По факту происшествия на владельца производства и арендатора помещения возбуждено несколько уголовных дел.

Одновременно миграционная служба организовала рейды, в результате которых выявлены сотни нелегальных мигрантов, которые работают в Подмосковье.