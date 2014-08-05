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Общество

05 августа 2014, 14:18

В ближайшие дни смога в Москве не будет - синоптики

пожары погода дым смог торфяные пожары

Фото: 69.mchs.gov.ru/

Дым от торфяных пожаров в Тверской области пока не придет в Москву из-за направления ветра, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

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По словам специалиста, в настоящее время над столичным регионом преобладает северо-восточный ветер, который гонит смог на запад, и дым может затронуть только крайние районы Подмосковья.

Однако в "Фобосе" отметили, что в конце недели ветер развернется в обратную сторону и смог пойдет на Москву. "Надежда есть только на осадки, которые выпадут в то же время, но с наступлением жары ситуация может усложниться", - сказали в центре погоды.

Напомним, с 30 июля в Тверской области введем режим чрезвычайной ситуации – там полыхает торфяник площадью 50 гектаров. Кроме того, горит около 8 гектаров леса. В борьбе с огнем задействованы 1,4 тысячи человек и более 260 единиц техники, а также 12 воздушных судов МЧС, в числе которых два самолета-танкера Ил-76. В общем на пожары сбросили более 3 тысяч тонн воды.

Смог в Москве

Напомним, что самое сильное задымление в Москве и Подмосковье наблюдалось летом 2010 года, когда жара и засуха привели к многочисленным возгораниям торфяников в разных регионах страны. В Московской области было зафиксировано более 100 пожаров площадью около 200 гектаров. Особенно огнеопасным оказался период с 25 июля по 25 августа.

Дым горящих торфяников более чем на неделю окутал Москву, проник в метрополитен, нарушил работу аэропортов и серьезно подорвал здоровье жителей столицы. Концентрация угарного газа в городе превысила допустимую норму почти в семь раз, смертность в столице увеличилась на 50,7 процентов.

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