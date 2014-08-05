В ближайшие дни смога в Москве не будет - синоптики

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Дым от торфяных пожаров в Тверской области пока не придет в Москву из-за направления ветра, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

По словам специалиста, в настоящее время над столичным регионом преобладает северо-восточный ветер, который гонит смог на запад, и дым может затронуть только крайние районы Подмосковья.

Однако в "Фобосе" отметили, что в конце недели ветер развернется в обратную сторону и смог пойдет на Москву. "Надежда есть только на осадки, которые выпадут в то же время, но с наступлением жары ситуация может усложниться", - сказали в центре погоды.

Напомним, с 30 июля в Тверской области введем режим чрезвычайной ситуации – там полыхает торфяник площадью 50 гектаров. Кроме того, горит около 8 гектаров леса. В борьбе с огнем задействованы 1,4 тысячи человек и более 260 единиц техники, а также 12 воздушных судов МЧС, в числе которых два самолета-танкера Ил-76. В общем на пожары сбросили более 3 тысяч тонн воды.