Из-за пожара в московском метро пострадал 61 человек, 3 - в реанимации

Пострадавшие в подземке могут обращаться за компенсацией

В результате пожара на Сокольнической линии метро пострадал 61 человек, 11 из них были госпитализированы. При этом трое пострадавших находятся в реанимации.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, аварийно-спасательные работы были завершены в 14.10 5 июня.

Напомним, в утренний час пик 5 июня на перегоне между станциями "Охотный ряд" и "Библиотека имени Ленина" загорелся высоковольтный кабель. Из столичной подземки эвакуировали около 4,5 тысяч человек. Из-за ЧП пришлось на время перекрыть улицу Большая Дмитровка и остановить движение поездов на участке "Комсомольская" – "Парк культуры".